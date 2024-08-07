Экс-замглавы Кубани, глава РСТ Барзыкин дал совет застрявшим в Анапе туристам

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил высокие цены на билеты из Анапы сложностями с логистикой.

Ранее туристы пожаловались на резко подорожавшие билеты из Анапы. Они сообщили, что в августе оказались доступны только дорогие стыковочные рейсы и многие не могут отправиться домой, так как не хватает денег на билеты.

По словам Барзыкина цены на билеты из Анапы могут достигать порядка 80 тыс. рублей из-за проблем с логистикой. Он напомнил, что 11 аэропортов, в том числе в Анапе и Краснодаре, приостановили работу. В связи с этим, из этих городов стало сложнее добираться.

«Логистика нарушена, поэтому и цены такие большие на билет из Анапы. 11 аэропортов у нас приостановили свою деятельность, в том числе в Анапе, Симферополе, Ростове, Краснодаре. Поэтому сложнее, кто-то едет через Сочи, кто-то — через Ростов», — сказал Барзыкин.

Он сообщил, что в настоящее время на уровне правительства принято решение добавить несколько поездов по данному направлению. Также он напомнил о рейсовых автобусах.

«Я знаю, что сейчас дополнительно на уровне правительства туда пару поездов добавили и автобусный тур есть. У нас и правда есть проблемы с логистикой, с тарифами. Пока что приходится так», — цитирует Барзыкина NEWS.ru.

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