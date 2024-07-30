Из-за роста цен на такси жители Кубани все чаще задумываются о личном автомобиле

В городах Черноморского побережья Краснодарского края спрос на услуги такси стабильно высокий. Такая же ситуация наблюдается и в краевой столице.

Такси становится все более дорогим средством передвижения, жалуются жители Сочи. Цены на этот вид транспорта в городе-курорте выросли на 30%.

— Каждый сезон летом такси дорожает в два, иногда в три раза. В этом году еще раньше подорожало — с июня, а обычно с августа. Подорожало очень сильно, но все равно все ездят.

При этом таксисты не понимают, почему людей удивляет подорожание на их услуги.

— Все растет в цене. Почему такси не должно расти? Все идет своим чередом. Но жаловаться мы тоже не можем. Меня все устраивает. Я живу прекрасно, работая в такси.

Подорожали цены на такси и в краевой столице. Рост начался с начала лета, как отметили специалисты.

«Нужно не забывать, что погодные условия тоже влияют — дождь, дикая жара. Когда была жара, ценник вырос, потому что люди не хотят передвигаться в общественном транспорте из-за нее. Как и из-за дождя никто не хочет ходить пешком, начинают вызывать такси. От этого растут цены», — объясняет блогер-таксист Константин Манукьян.

Эксперты считают, что причины роста цен понятны. Во-первых, продолжает дорожать бензин. Во-вторых, поднимается стоимость самих автомобилей и запчастей. Но сейчас основная причина — курортный сезон.

«Вишенка на торте — серьезный поток туристов на юг. Ожидаем, что в курортных городах такси будет особенно востребовано, а цена на эти услуги будет, к сожалению, расти», — говорит экономист Эдуард Соболев.

Некоторые уже начинают задумываться приобретении собственного автомобиля. Так, ежегодно на личную машину придется выделить из бюджета примерно 115 тыс. рублей. Эта стоимость складывается из минимальных показателей: она зависит от марки автомобиля и года ее выпуска, а также стоимости бензина, парковки, автомойки, страховки, услуг автосервиса. Сюда стоит добавить еще штрафы.

Солидную сумму нужно будет выложить и за сам автомобиль. Сейчас средняя стоимость новой машины достигает 3 млн рублей. При этом за поездки на такси из дома на работу и обратно за год набежит сумма от 145 тыс. рублей, если пользоваться тарифом «эконом». Сейчас в Краснодаре средняя стоимость поездки 80 рублей за 1 км.

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