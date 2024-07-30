«Курортные» цены на такси в Сочи выросли на 30% по сравнению с 2024 годом

Об этом рассказал представитель Общественного Совета по развитию такси в городе Сочи и Краснодарском крае Антон Цыбульников.

Он отметил, что в курортный сезон стоимость услуг такси может увеличиваться в 3-4 раза. Этим летом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, цены на такси в Сочи выросли на 30%.

Он также напомнил, что спрос на такси в период пиковой жары стабильно высокий в городах Черноморского побережья. Это, по его словам, связано с притоком людей в эти города в период отпусков. Особенно популярны тарифы «Бизнес» и «Комфорт плюс». При этом спрос значительно превышает предложение, особенно сильно нехватка водителей ощущается с 11:00 до 17:00.

«Здесь очень много причин, среди основных можно выделить следующие. По нормам нового закона о такси самозанятые, имеющие регистрацию в другом регионе, не могут оформить разрешение на работу в такси в Краснодарском крае. Соответственно, не могут легально работать в такси в нашем регионе. Также очень серьезный фактор — это скорость оформления разрешения на работу в такси в Краснодарском крае», — сказал Цыбульников.

Он также сообщил, что ранее Минтранс Кубани выдавал разрешения на работу в такси за 1-2 дня. А с 1 мая эта процедура стала занимать 3-4 недели. Водители, которые не имеют возможности так долго ждать, находят другие варианты подработок. Помимо этого, по мнению эксперта, дефицит водителей связан со сложностями оформления страховки.

«Некоторые страховые компании не дают ОСАГО, когда нет лицензии. А министерство транспорта не дает лицензию, когда нет ОСАГО под такси. Получается замкнутый круг. Также стоимость этого ОСАГО зачастую зашкаливает и доходит до 80-90 тыс. рублей. Это делает бизнес такси низкорентабельным. Введение с 1 сентября 2024 еще одной страховки ОСГОП может сделать основные бизнес-модели отрасли нерентабельными. Эта отрасль станет совершенно неинтересной для предпринимателей и инвесторов», — объяснил эксперт.

Кроме того, одной из причин снижения предложения Цыбульников назвал доступность новых автомобилей для пополнения таксопарков. В настоящее время количество моделей, которые рентабельно использовать в такси, ограничено. Чаще всего используются китайские модели или российский электоромобиль EVOLUTE, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: авиабилеты на перелеты по России в первом полугодии подорожали на 17%.