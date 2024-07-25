Авиабилеты на перелеты по России в первом полугодии подорожали на 17%

Сейчас средняя стоимость билета эконом-класса составила 7 тыс. 363 рубля на 1 тыс. км. пути.

Для сравнения, средняя цена за весь прошлый год была около 6 тыс. 649 рублей.

Эксперты связывают рост с издержками перевозчиков, распределением парка в пользу международных направлений.

Представитель авиакомпании Smartavia считает, что цены растут в том числе из-за санкций: авиакомпании испытывают трудности с покупкой и доставкой в Россию запчастей для самолетов иностранного производства.

Комитет по транспорту Государственной думы РФ сейчас изучает возможность установления верхних границ цен на авиабилеты в РФ. Для этого хотят привлечь к работе Министерство транспорта и ФАС.

Читайте также: авиабилеты на курорты подорожали на 20-40% в России.