Авиабилеты на курорты подорожали на 20-40% в России

Стоимость авиабилетов на российские курорты заметно увеличились по сравнению с прошлым годом.

По данным консолидатора по продаже билетов, по наиболее популярным направлениям продажи авиабилетов выросли почти на 13%. Лидеры рейтинга — рейсы в Сочи и в обратном направлении из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сыктывкара, Уфы, Чебоксар. Кроме того, популярны рейсы из Москвы в Калининград и Санкт-Петербург, а также из Санкт-Петербурга в Калининград.

В среднем стоимость авиабилетов на эти направления со 2 февраля по 28 июня выросла в среднем на 20–40%: билеты на рейс Сыктывкар — Сочи и обратно подорожали на 21%, на аналогичные рейсы Чебоксары — Сочи на 22%, Тюмень — Сочи на 23%, Пермь — Сочи на 27%.

Билеты в Сочи из Нижнекамска подорожали на 30%, из Уфы — на 33%, из Санкт-Петербурга — на 38%.

Больше всего подорожали билеты на авиаперелет в Сочи из Москвы — 41% (20,7 тыс. за билет туда-обратно), Екатеринбурга — 47% (22 тыс. рублей) и Самары — 49% (20 тыс. рублей), сообщает пресс-служба РСТ.

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