Госдума одобрила закон о введении туристического налога в России

Со следующего года местные власти в РФ присоединятся к администрациям Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев и смогут вводить туристический налог.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что законопроект не приведет к значительному подорожанию отдыха. По его словам, все аргументы за принятие закона были представлены эксперты при его рассмотрении. Он также подчеркнул, что вместе с тем, как развивается сфера туризма, благодаря закону будет и повышаться качество туристических объектов, сообщает RT.

Туристический налог, который заменит введенный в 2024 году в некоторых регионах страны курортный сбор, начнут взымать с 1 января 2025 года. Его стоимость составит 1% от цены услуг по проживанию в гостиницах. Уточняется, что ставка турналога будет постепенно расти.

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