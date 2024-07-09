Развитие промышленного туризма в России обсудили на выставке «Иннопром-2024»

На стенде Краснодарского края поделились опытом руководители профильных ведомств регионов, вошедших в десятку лучших по результатам федеральной образовательной программы «Открытая промышленность».

Благодаря развитию промышленного туризма можно не только популяризировать деятельность промпредприятий, но и решить несколько важных задач, подчеркнул министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько. Так, в их числе создание промышленной туристской инфраструктуры и привлечение сотрудников в отрасль.

«Предлагаем не только обучать работников заводов, занятых на маршрутах на своих предприятиях, но и включить информацию о промышленности региона в обзорные экскурсии гидов туроператоров, а также в вопросы при аттестации таких специалистов. Также важно поддержать производителей в создании туристской инфраструктуры», ― добавил он.

По словам Хмелько, по второму потоку программы «Открытая промышленность» обучились 28 представителей экскурсионных организаций, промпроизводств и предприятий винного кластера Кубани. По ее итогам сформировали первый в крае промышленный тур «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья». В планах создать подобные маршруты совместно с соседними регионами.

«Мы видим использование наработок регионов по развитию промышленного туризма как важный инструмент стимулирования кадрового потенциала. Уже более 70 российских регионов приняли участие в программе АСИ «Открытая промышленность», также интегрировали инструменты Минпромторга России по развитию этого направления», ― подчеркнул заместитель директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Владимир Мостовой.

По его мнению, промышленный туризм ― один из блоков рейтинга эффективности реализации промполитики в РФ, а также одно из ключевых мероприятий «дорожных карт» регионов по развитию промышленного потенциала. Так, сейчас важно, чтобы каждый учащийся хотя бы раз в год смог посетить промпроизводство. Благодаря этому повышается уровень заинтересованности молодежи в работе на предприятиях, увеличивается потока абитуриентов в профильные организации профессионального образования.

Промтуризм ― наиболее эффективный инструмент продвижения промышленного потенциала и технологического суверенитета РФ, сейчас есть все возможности для развития этого направления, рассказала директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Шандуренко.

«Поэтому сегодня задача круглого стола, на котором мы не случайно собрали представителей регионов-победителей всероссийской программы, обсудить движение вперед. Это и межрегиональные проекты, и амбициозное международное сотрудничество, и внесение предложений в национальные проекты», ― добавила она.

Участники планируют провести стратегическую сессию на федеральном уровне по развитию промтуризма. Так, будут разработаны решения по поддержке производителей, создающих туристскую инфраструктуру на предприятиях, информационному наполнению программ отечественных гидов. Сессию проведут на площадке партии «Единая Россия» с привлечением депутатов Госдумы, представителей федеральных и региональных ведомств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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