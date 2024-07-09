Кондратьев: Кубань вошла в тройку лидеров по реализации промышленной политики

Минпромторг России представил результаты рейтинга в субъектах РФ. Презентацию провели 9 июля в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге под председательством Министра промышленности и торговли России Антона Алиханова. На встрече присутствовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Согласно результатам рейтинга, первое место заняла Республика Башкортостан. На второй строчке — Москва и Московская область. Краснодарский край замкнул тройку лидеров.

Антон Алиханов наградил победителей и лидеров специальных номинаций. Он отметил, что Минпромторг уже 4-й подряд проводит оценку лучших практик реализации промышленной политики в регионах. За 4 года рейтинг стал реальным инструментом мониторинга сильных и слабых сторон в индустриальном развитии регионов. Министр отметил, что это помогает местным властям при участии ведомства сформировать наиболее востребованный и эффективный список инструментов господдержки.

«Сейчас перед нами стоят серьезные задачи, озвученные в послании президента Федеральному Собранию. Это укрепление технологического суверенитета, создание новых производств, опережающее развитие инфраструктуры и кадрового потенциала промышленности. Добиться всех поставленных целей можно только при активном участии региональных команд. А рейтинг дает возможность посмотреть «в зеркало» и определить дальнейшие действия, чтобы донастроить свою работу на местах. Ориентиром здесь выступает опыт победителей, которых мы будем привлекать к обмену лучшими практиками в рамках наших традиционных стажировок. Более того, на лидеров мы возлагаем и задачу наставничества за теми, кто по объективным причинам пока еще отстает», — сказал министр.

Вениамин Кондратьев поблагодарил Антона Алиханова и Минпромторг РФ за высокую оценку работы Кубани. Глава региона отметил, что для Кубани почетно занимать третью строчку рейтинга среди промышленно сильных регионов.

«Благодарю Минпромторг за высокую оценку работы региона. Уверен, при поддержке федерального центра мы сохраним высокие темпы развития промышленного комплекса Краснодарского края. Стратегическое предназначение Кубани — быть житницей и здравницей. Но мы предприняли попытку развивать промышленность, собственные производства, и она увенчалась успехом. Теперь Кубань еще и кузница. Благодаря Минпромторгу мы реализовали самые смелые проекты. С 2016 года финансирование отрасли увеличилось в 180 раз — до 2,6 млрд рублей. Мы создали свой региональный фонд развития промышленности и сегодня его объем капитализации превышает 7 млрд рублей. А в этом году планируем добавить еще 1 млрд рублей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани также поблагодарил представителей бизнеса, активно работающих в сфере промышленности. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что при поддержке министерства промышленности в регионе выполнили все, что было необходимо с точки зрения создания промышленного производства, отвечающего требованиям экологичности.

«По итогам прошлого года впервые в современной истории доля промышленности в ВРП превысила сельское хозяйство и составила 12,8%. Все это привело к тому, что промышленность стала одной из приоритетных отраслей экономики края, а регион занять третью позицию в рейтинге субъектов страны», — добавил губернатор Кубани.

Вениамин Кондратьев также сообщил о том, что для региона приоритетным является развитие сети промпарков — построили 7 индустриальных и один технопарк, аккредитованные Минпромторгом РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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