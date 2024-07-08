Кубань приняла участие в промышленной выставке «ИННОПРОМ-2024» в Екатеринбурге

Выставка открылась 8 июля. На ней свою продукцию представят российские и зарубежные производители в области машиностроения, энергетики, металлургии, промышленной автоматизации, IТ и фармацевтики.

«В Екатеринбурге открылась главная промышленная выставка, объединяющая на своей площадке производителей и байеров со всего мира. Глобальная платформа позволяет продемонстрировать передовые технологии, а также дает возможность выйти на международной рынок», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

В выставке также принимают участие ученые и политические деятели. В состав делегации Краснодарского края вошел вице-губернатор Александр Руппель.

В числе участников и Александр Колодезный — более 15 лет назад вместе со своим братом он начал заниматься внедрением систем безопасности. Сначала их устанавливали сами, а позже, когда не нашли подходящее оборудование, начали его производить. Сегодня компания братьев имеет полный цикл для технологичных решений в области безопасности.

«Такая система позволяет управленцу контролировать рабочий процесс. Казалось бы, обычный турникет. Но система внутри отслеживает перемещения сотрудников, КПД отдела или подразделения, а также трудовую дисциплину. Подобные технологии от Краснодарского края здесь представляют более 15 предприятий в разных сферах», — объясняет Николай Тихий.

«Заказчики боятся внедрить систему, к которой нужен квалифицированный персонал. И боятся ошибиться в программе, которую они выбрали. Поэтому мы делаем программы под любой рабочий процесс», — говорит коммерческий директор компании ControlGate Александр Колодезный.

На стенде Кубани состоялся ряд стратегических сессий с участием представителей федеральных и региональных органов власти. Эксперты обсудили вопросы развития промышленного туризма в России.

«Мы должны проработать системные меры поддержки по развитию туристической инфраструктуры на базе предприятий — это и средства размещения, и точки питания, и организация музеев», — отмечает министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Краевая экспозиция стала также площадкой для заключения ряда инвестиционных соглашений о развитии или создании обрабатывающих производств и промышленной инфраструктуры региона.