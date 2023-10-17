РФС признал ошибочным гол форварда ФК «Краснодар» Кордобы в матче с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение ФК «Ростов» с просьбой оценить работу арбитра Рафаэля Шафеева в матче матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром».

В «Ростове» считают, что арбитры ошибочно засчитали третий гол «Краснодара», который в добавочное время с передачи Сергея Волкова забил нападающий Джон Кордоба. По мнению ростовского клуба, судьи не заметили в этом моменте положение «вне игры» у Волкова.

Судьи приняли сторону команды и посчитали ошибочным гол нападающего «Краснодара» в ворота «Ростова» в добавочное время матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» № 82 Сергей Волков, отдавший голевую передачу, по мнению членов комиссии, находился в офсайдной позиции в момент передачи мяча ему партнером по команде. Ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и того, что эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у ВАР не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем комиссия считает, что для вмешательства ВАР не было очевидных оснований», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 3:2 в матче 11-го тура РПЛ. Нападающий Джон Кордоба в дополнительное время забил третий гол в ворота «Ростова». ФК «Ростов» обратился в экспертный судейский комитет РФС с жалобой на решения судей. Представители ростовского клуба попросили рассмотреть финальный победный гол нападающего Кордобы, так как судьи засчитали гол ошибочно и не зафиксировали положение «вне игры» у автора голевой передачи Сергея Волкова.