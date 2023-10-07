ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 3:2

Матч 11 тура РПЛ между ФК «Краснодар» и ФК «Ростов» прошел 7 октября в Краснодаре. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

На 23 минуте первого тайма «Ростов» открыл счет: мяч в ворота «Краснодара» забил полузащитник Данил Глебов. На 41 минуте второе очко «Ростову» принес полузащитник Моххамад Мохеби.

Во втором тайме на 50 минуте «Краснодар» сократил разрыв. Гол забил полузащитник Эдуард Сперцян. На 80 минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил гол в свои ворота. Счет сравнялся.

Нападающий Джон Кордоба в дополнительное время забил третий гол в ворота «Ростова», обеспечив победу ФК «Краснодар».

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