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ФК «Зенит» обыграл ФК «Сочи» со счетом 2:0

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-zenit-obygral-fk-sochi-so-schetom-2-0
ФК «Зенит» обыграл ФК «Сочи» со счетом 2:0
Фото t.me/Sochipfc

Матч 11 тура РПЛ между ФК «Сочи» и «Зенитом» прошел 7 октября на стадионе «Фишт». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

В первом тайме «Зенит» отметился двумя голами. Первый на девятой минуте в ворота «Сочи» забил полузащитник «Зенита» Луис Клаудиньо. Второй — на 29 минуте забил нападающий Матео Кассьерра.

Во втором тайме «Сочи» не удалось изменить ситуацию,  игра завершилась победой гостей.

Следующую игру ФК «Сочи» проведет 22 октября с ФК «Урал» на стадионе «Екатеринбург Арена».

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