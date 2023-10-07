ФК «Зенит» обыграл ФК «Сочи» со счетом 2:0

Матч 11 тура РПЛ между ФК «Сочи» и «Зенитом» прошел 7 октября на стадионе «Фишт». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

В первом тайме «Зенит» отметился двумя голами. Первый на девятой минуте в ворота «Сочи» забил полузащитник «Зенита» Луис Клаудиньо. Второй — на 29 минуте забил нападающий Матео Кассьерра.

Во втором тайме «Сочи» не удалось изменить ситуацию, игра завершилась победой гостей.

Следующую игру ФК «Сочи» проведет 22 октября с ФК «Урал» на стадионе «Екатеринбург Арена».

Читайте также: три игрока ФК «Краснодар» попали в рейтинг самых дорогих футболистов в РПЛ.