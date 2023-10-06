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Три игрока ФК «Краснодар» попали в рейтинг самых дорогих футболистов в РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-igroka-fk-krasnodar-popali-v-rejting-samyh-dorogih-futbolistov-v-rpl?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Три игрока ФК «Краснодар» попали в рейтинг самых дорогих футболистов в РПЛ
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги назвал портал Transfermarkt.

В топ-10 вошли голкипер «быков» Матвей Сафонов — 16 млн евро, полузащитник Эдуард Сперцян — 15 млн евро и нападающий Джон Кордоба — 12 млн евро.

Лидером рейтинга стал полузащитник «Зенита» Вендел — его оценивают в 24 млн евро. Также в список вошли другие игроки «Зенита» — полузащитники Клаудиньо — 20 млн евро, Вильмар Барриос — 16 млн, капитан Дуглас Сантос — 18 млн и центральный защитник Роберт Ренан — 10 млн.

Кроме того, в рейтинг вошли игроки ЦСКА — центральный нападающий Федор Чалов — 12 млн евро и полузащитник Иван Обляков — 10 млн евро.

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