Главный тренер «Краснодара» Ивич отказался комментировать назначение в «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич отказался отвечать на вопрос о том, будет ли он рассматривать возможное предложение от «Спартака» в случае отставки его главного тренера Гильермо Абаскаля.

По данным источников, руководство красно-белых рассматривает сербского 46-летнего тренера вместо действующего наставника команды — 34-летнего Гильермо Абаскаля. В контракте Ивича прописаны отступные за досрочный уход из «Краснодара» в размере 900 тыс. евро.

Владимир Ивич во время пресс-конференции по итогам матча с «Пари НН» (3:0) в Кубке России отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в «Спартак»

«Буду ли рассматривать предложение «Спартака», если оно поступит? Без комментариев», — сказал Ивич на пресс-конференции после завершения матча

«Краснодар» по итогам десяти туров вышел в лидеры с 24 очками. «Спартак» в 10-м туре чемпионата России «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. С 16 очками он занимает седьмое место в турнирной таблице, сообщает портал Sport24.

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