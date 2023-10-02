ФК «Спартак» планирует выкупить главного тренера «Краснодара» Ивича

За досрочный уход из «быков» по контракту предусмотрены отступные в размере 900 тыс. евро.

«Спартак» планирует заменить нынешнего главного тренера Гильермо Абаскаля. Ранее руководство рассматривало тренеров Станислава Черчесова и Валерия Карпина, но сейчас их во главе команды не видят.

Изучается вариант назначения на пост главного тренера наставника «Краснодара», сербского тренера Владимира Ивича, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram.

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