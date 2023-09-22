Главный тренер «Краснодара» назвал Сафонова и Агкацева лучшими вратарями России

Об этом наставник «быков» Владимир Ивич рассказал в интервью спортивному изданию.

Отвечая на вопрос про двух лучших вратарей с российским паспортом, он назвал игроков «Краснодара» — Матвея Сафонова и Станислава Агкацева.

«Может, я не слишком объективен, но, мне кажется, это вполне реалистичная точка зрения», — заявил Ивич.

Сафонов и Агкацев воспитанники академии «Краснодара». Сафонов выступает за основной состав «Краснодара» с 2017 года и уже стал капитаном команды. Агкацев дебютировал за основу «быков» в 2018 году и уже провел 8 матчей за главную команду и более 50 за вторую и третью, сообщает «Спорт-Экспресс».

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