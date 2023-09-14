Матвей Сафонов рассказал, что с Сергеем Галицким тяжело спорить

Основной вратарь «Краснодара» и сборной России в новом выпуске «Коммент шоу» рассказал об основателе футбольного клуба, бизнесмене Сергее Галицком.

«Галицкий говорит всегда глубоко. Спорить любит, но с ним тяжело это делать. Против него тяжело отстаивать свою точку зрения», — сказал Сафонов.

Вратарь отметил что последний разговор с Галицким у него был про игру вратарей «Краснодара» при отражении пенальти. По словам Сафонова, после проигранной серии пенальти в финале Кубка России с «Ростовом» владелец «Краснодара» пришел в академию и потребовал от тренеров, чтобы вратари при отражении 11-метровых ударов стояли по реакции, а не наугад.

«Это нереально? Если по центру стоишь – реально. В академии это делать проще, так как мяч летит не так быстро, но и у вратарей скорости другие», — добавил голкипер «Краснодар».

Сафонов подчеркнул, что в академии «Краснодара» все молодые вратари были крайне недовольны тем, что при пенальти теперь нельзя было гадать. Некоторые игроки из-за этого стрессовали.

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