Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Матвей Сафонов рассказал, что с Сергеем Галицким тяжело спорить

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/matvej-safonov-rasskazal-chto-s-sergeem-galitskim-tyazhelo-sporit
Матвей Сафонов рассказал, что с Сергеем Галицким тяжело спорить
Сергей Галицкий. Фото scoopnest.com

Основной вратарь «Краснодара» и сборной России в новом выпуске «Коммент шоу» рассказал об основателе футбольного клуба, бизнесмене Сергее Галицком.

«Галицкий говорит всегда глубоко. Спорить любит, но с ним тяжело это делать. Против него тяжело отстаивать свою точку зрения», — сказал Сафонов.

Вратарь отметил что последний разговор с Галицким у него был про игру вратарей «Краснодара» при отражении пенальти. По словам Сафонова, после проигранной серии пенальти в финале Кубка России с «Ростовом» владелец «Краснодара» пришел в академию и потребовал от тренеров, чтобы вратари при отражении 11-метровых ударов стояли по реакции, а не наугад.

«Это нереально? Если по центру стоишь – реально. В академии это делать проще, так как мяч летит не так быстро, но и у вратарей скорости другие», — добавил голкипер «Краснодар».

Сафонов подчеркнул, что в академии «Краснодара» все молодые вратари были крайне недовольны тем, что при пенальти теперь нельзя было гадать. Некоторые игроки из-за этого стрессовали.

Читайте также: краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий вошел в топ-500 богатейших людей мира. В рейтинге основатель торговой сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» занял 490 место.

Статьи
7 показателей здоровья, за которыми обязательно следить пенсионерам
7 показателей здоровья, за которыми обязательно следить пенсионерам
Овсянка: чем полезна и кому нельзя
Овсянка: чем полезна и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 сентября
Что делать при отравлении грибами: 5 шагов до прихода врача
Что делать при отравлении грибами: 5 шагов до прихода врача
Кто удостоен звания Героя труда Кубани в 2023 году
Кто удостоен звания Героя труда Кубани в 2023 году
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях