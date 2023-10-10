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«Ростов» пожаловался в РФС на нарушения в матче с ФК «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/rostov-pozhalovalsya-v-rfs-na-narusheniya-v-matche-s-fk-krasnodar
«Ростов» пожаловался в РФС на нарушения в матче с ФК «Краснодар»
Фото pixabay.com

ФК «Ростов» обратился в экспертный судейский комитет РФС с жалобой на решения судей в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара».

По данным Российского футбольного союза, представители ростовского клуба попросили рассмотреть финальный победный гол нападающего Джона Кордобы. Они уверены, что судьи засчитали гол ошибочно и не зафиксировали положение «вне игры» у автора голевой передачи Сергея Волкова.

После 11 туров «Ростов» располагается в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ: сейчас он занимает 14 место с 10 очками, отрыв от зоны прямого вылета — одно очко, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 3:2.

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