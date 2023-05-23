Режим контртеррористической операции отменили в Белгородской области

Об этом вечером 23 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области», — написал Гладков в Telegram.

Он также приложил к посту ссылку на соответствующий документ. Согласно документу, в настоящее время возбуждены уголовные дела о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

В результате действий диверсантов ранения различной степени тяжести получили 13 человек, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. От сердечной недостаточности во время эвакуации скончалась 82-летняя женщина. В настоящее время эвакуированным жителям Грайворонского городского округа оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая

Следователи устанавливают личности нападавших и обстоятельства произошедшего.

«В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О противодействии терроризму» и в связи с ликвидацией угрозы безопасности граждан руководителем Оперативного штаба в Белгородской области — начальником Управления ФСБ России по Белгородской области принято решение об окончании КТО и отмене правового режима КТО на территории области», — сказано в документе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», диверсионно-разведывательная группа ВСУ вторглась на территорию Грайворонского округа утром 22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов пункта пропуска «Козинка» и других гражданских объектов. В Минобороны РФ 23 мая сообщили о разгроме диверсантов.