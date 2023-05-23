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Минобороны РФ объявило о разгроме украинских диверсантов в Белгородской области

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-obyavili-o-razgrome-ukrainskih-diversantov-v-belgorodskoj-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Минобороны РФ объявило о разгроме украинских диверсантов в Белгородской области

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ вторглась на территорию Грайворонского округа утром 22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов пункта пропуска «Козинка» и других гражданских объектов.

«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе КТО в Белгородской области российские силовики уничтожили более 70 украинских террористов, четыре боевые машины и пять пикапов.

В Минобороны РФ отметили, что украинские власти перешли к террористическим акциям против мирных жителей после поражения в Артемовске (Бахмуте).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время эвакуации из Грайворонского округа после нападения диверсантов скончалась 82-летняя женщина. Она ехала в автобусе вместе с сыном и невесткой. В результате обстрелов ВСУ пострадали более 10 мирных жителей.

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