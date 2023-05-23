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Губернатор Белгородской области рассказал о продолжении зачистки региона от диверсантов ВСУ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gubernator-belgorodskoj-oblasti-rasskazal-o-prodolzhenii-zachistki-regiona-ot-diversantov-vsu
Губернатор Белгородской области рассказал о продолжении зачистки региона от диверсантов ВСУ
Фото пресс-службы Южного военного округа

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа утром 22 мая.

«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит», — написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона сообщил, что во время эвакуации из Грайворонского округа скончалась 82-летняя женщина. Она ехала в автобусе вместе с сыном и невесткой.

Кроме того, есть информация о ранении двух мирных жителей в населенных пунктах, куда зашли украинские диверсанты. Погибших среди мирного населения нет.

«Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая была объявлена вчера», — добавил губернатор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские военные начали обстреливать Грайворонский городской округ Белгородской области с утра 22 мая Под обстрел попали пять населенных пунктов.

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