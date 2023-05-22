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Губернатор сообщил об обнаружении украинской ДРГ в Белгородской области

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/gubernator-soobshhil-ob-obnaruzhenii-ukrainskoj-drg-v-belgorodskoj-oblasti
Губернатор сообщил об обнаружении украинской ДРГ в Белгородской области
Фото пресс-службы Южного военного округа

Об этом глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 22 мая. Российские силовики ведут бой с противником.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал Гладков в Telegram.

Глава Белгородской области отметил, что украинские военные начали обстреливать Грайворонский городской округ с утра 22 мая. После работы российских сил ПВО часть ракеты упала в огород частного дома в селе Антоновка. На место прибыли взрывотехники.

Село Козинка оказалось под минометным обстрелом. Один частный дом загорелся после попадания снаряда, другой дом получил значительные разрушения несущих конструкций. Еще в одном дворе оказался поврежден забор. На месте работают оперативные службы.

В селе Гора-Подол после обстрела загорелся склад сена местного фермера. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия. В селе Замостье оказался поврежден забор частного дома.

В селе Новая Таволжанка ВСУ сбросили взрывное устройство рядом с частным домом. В результате происшествия никто не пострадал. БПЛА противника упал в 100 метрах от жилых домов. На месте работают взрывотехники.

Под обстрел ВСУ 22 мая также попало село Глотово. Серьезные травмы получили двое местных жителей. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

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