Решение о дальнейшей судьбе «замка» на Затоне в Краснодаре примут в сентябре

Сейчас специалисты проводят комплексное обследование «замка» в парке 30-летия Победы, чтобы определить, возможно ли достроить этот объект.

Когда здание на улице Береговой получит заключение технического обследования, станет известно, удастся ли сделать из «замка» Центр детского творчества. Эксперты должны завершить обследование 2 сентября и вынести свой вердикт.

«При условии доведения лимитов финансирования планируется заключить договор с ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» по Краснодару на получение заключения о возможности дальнейшей эксплуатации Объекта по итогам технического отчета», — рассказали в мэрии.

Если поступит финансирование, то в планах заключить договор на достройку «замка», сообщает «Кубань Информ» со ссылкой на администрацию Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэрия Краснодара передала «замок» на Затоне городским паркам.

Ранее кубанский историк Виталий Бондарь в интервью на радио предложил снести недостроенный «замок». Эту идею прокомментировал экс-мэр Краснодара Евгений Первышов, отметив, что стоимость достройки и сноса объекта будет фактически равнозначной.