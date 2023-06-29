Мэрия Краснодара передаст «замок» на Затоне городским паркам

Речь идет о восьмиэтажном недострое площадью более 1 тыс. кв. м, который находится в парке 30-летия Победы на улице Береговой.

По данным мэрии Краснодара, «замок» и хозяйственно-бытовой корпус с июня 2021 года находятся в Реестре муниципального имущества. В этом году под недостроем сформировали земельный участок площадью более 0,3 га. Земля предназначена для размещения объектов культуры и досуга. В марте городские власти зарегистрировали на участок право муниципальной собственности.

Сейчас идет процедура оформления передачи объекта в постоянное пользование МБУК «Краснодарские парки», которое управляет парками столицы Кубани. Позже власти Краснодара определятся с дальнейшими планами по реализации на базе «замка» проекта детского центра, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по планам администрации города к концу 2023 года «замок» станет самым большим в Краснодаре муниципальным центром дополнительного образования. В нем планируют разместить технопарк, научные классы, лаборатории, интерактивный музей, кружки и секции.