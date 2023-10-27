Экс-мэр Краснодара раскритиковал идею снести недостроенный «Замок» на Затоне

Ранее популярный кубанский историк Виталий Бондарь в интервью на радио предложил снести недостроенный гостиничный комплекс на территории парка 30-летия Победы. Строительные работы там прекратили более 10 лет назад.

По словам историка, «Замок» на Затоне изначально строили в личных интересах, а не для жителей Краснодара. Он считает, что на этой территории снова должна быть парковая зона.

Это предложение прокомментировал бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы — Евгений Первышов.

«Могу с уверенностью сказать, что стоимость достройки и сноса объекта будет фактически равнозначной», — написал политик в Telegram.

Он напомнил, что на территории «Замка» на Затоне находится около 9 тыс. кв. метров помещений, перешедших в муниципальную собственность. Первышов считает, что самым оптимальным решением будет создание многофункционального детского центра на этом месте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэрия Краснодара передаст «Замок» на Затоне городским паркам. В марте городские власти зарегистрировали на этот участок право муниципальной собственности.