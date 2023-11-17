Ремонт в одной из квартир мог стать причиной обрушения в пятиэтажке Астрахани

По данным СУ СКР по Астраханской области, ремонт в одной из квартир рассматривается в качестве предварительной причины обрушения части многоквартирного дома в Астрахани.

По предварительным данным, ЧП произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции.

После разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Со стороны третьего и четвертого подъездов, которые обрушились, нашли мешки со строительным мусором, кирпичом и гипсолитовыми плитами. Сейчас следователи выясняют, есть ли связь между обрушением и стройматериалами, найденными рядом с пятиэтажкой.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, к 1:30 по московскому времени спасатели разобрали 25% завалов. Ранее сообщалось о том, что пропали жильцы из двух квартир — № 46 и 56. Ночью выяснилось, что 56-я квартира в момент обрушения было пустой, сообщает ТАСС.