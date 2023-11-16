В Астрахани обрушились два подъезда жилой пятиэтажки

Инцидент произошел 16 ноября около 18:00 на площади Вокзальная, 1А в Астрахани.

По данным МЧС, произошло обрушение части жилого многоквартирного дома. Обрушились перекрытия с пятого по первый этажи в третьем и четвертом подъездах пятиэтажного дома. Из пятиэтажки эвакуировали 213 человек, среди них более 30 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

Число пострадавших уточняется. Спасатели приступили к разбору завалов.

Для жильцов дома организовали пункты временного размещения на базе школ в Астрахани. Людей обеспечили всем необходимым.

В МЧС отметили, что перед обрушением поступила информация о появлении трещины в здании, сообщает ТАСС.

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