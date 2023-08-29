В поврежденном при хлопке газа доме на улице Клинической в Краснодаре восстановили кровлю и конструкции

Сейчас в пятиэтажном доме на улице Клиническая, 18 ведут подготовку к устройству инженерных сетей и отделке поврежденных квартир.

На крыше многоэтажки завершили монтаж металлопрофиля, ограждений, снегозадержателей и ливнестоков, а также установили гидроизоляционную пленку. В поврежденных подъезде и квартирах на пятом этаже восстановили внутренние перегородки и фасады и вставили новые окна.

«Необходимо оперативно завершать восстановление дома, поскорее приступить к установке и запуску внутридомовых сетей», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города поручил ускорить темпы работ по восстановлению дома на Клинической и подчеркнул, что скорость не должна сказываться на качестве, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газа и пожар в квартире на пятом этаже в доме на Клинической произошли вечером 24 мая. В результате происшествия многоэтажки получила серьезные повреждения. В доме ввели режим ЧС, а часть жильцов переселили в пункт временного размещения.