Женщина погибла при обрушении части пятиэтажки в Астрахани

Один человек погиб и несколько числятся пропавшими без вести при обрушении двух подъездов в жилой пятиэтажке на площади Вокзальной в Астрахани.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, к 19:00 из пятиэтажки эвакуировали 213 человек, из них 37 детей.

«Предварительная информация по пострадавшим. Погибла жительница квартиры № 77 1939 года рождения. Ведем поиск жильцов квартир 46 и 56. Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Бабушкин добавил, что версию взрыва, предварительно, эксперты экстренных служб опровергли. Предположительно, произошло обрушение конструкции здания. На месте работают специальные службы, задействованы 176 человек и 39 единиц техники.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после частичного обрушения жилого дома в Астрахани. Количество погибших и пострадавших уточняется. На место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СКР, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 ноября около 18:00 на площади Вокзальная, 1А в Астрахани произошло обрушение части жилого многоквартирного дома. Обрушились перекрытия с пятого по первый этажи в третьем и четвертом подъездах пятиэтажного дома.