Ремонт компрессорной станции «Кропоткинская» после атаки БПЛА продлится до мая

Согласно графику восстановительных работ, компрессорную станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае введут в эксплуатацию до конца мая 2025 года.

Ход восстановительных работ на станции 10 апреля оценил генеральный директор КТК Николай Горбань. После гендиректор, представители подрядчиков и оперативный персонал станции провели совещание, на котором обсудили особенности ремонтных работ, адаптацию отечественного оборудования вместо поврежденного иностранного. А также наличие аппаратуры и запчастей, необходимых для восстановления работоспособности всех объектов, сообщает пресс-служба КТК в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию «Кореновская» на Кубани. Вооруженные силы Украины с 23:38 8 апреля до 01:26 9 апреля атаковали объект, обеспечивающий подачу газа через трубопровод «Турецкий поток» с помощью восьми БПЛА.Станция перекачивает 31,5 млрд кубометров газа в год. Дежурные подразделения ПВО ВС РФ уничтожили все восемь украинских беспилотников. Они не причинили ущерба станции.

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