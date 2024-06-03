Рекультивацию мусорного полигона под Краснодаром выполнили на 95%

Полигон ТКО площадью более 14 га в поселке Кирпичном ликвидируют по программе «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, рекультивация объекта подошла к завершающей стадии — уже выполнили 95% от всех запланированных работ.

«Сейчас подрядчик ведет работы последнего этапа — биологического. Специалисты распределяют плодородный слой грунта, ведут посев газонов», — сообщил глава министерства.

На сегодняшний день в работе на полигоне задействовали 15 человек и 5 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках профильного нацпроекта также продолжается рекультивацию мусорных полигонов в Славянске-на-Кубани и Горячем Ключе. Также по федеральной программе «Генеральная уборка» ликвидируют полигон в селе Кабардинка.