Техническую рекультивацию полигона ТКО в Славянске-на-Кубани завершат к осени

Работы на мусорном полигоне выполняют в рамках национального проекта «Экология». К началу апреля общая готовность объекта составила 44%.

Подготовительный этап рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в Славянске-на-Кубани начали в апреле 2023 года. Сейчас выполняют технический этап работ.

«Отдельные виды работ планируют завершить до 1 июня. Отведение фильтрата и установку систем сбора выполнят в августе, а дегазационные скважины устроят до 1 сентября», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

На полигоне в Славянске-на-Кубани сейчас работают 15 человек и 12 единиц техники. После технического этапа специалисты приступят к биологическому. На территории свалки выполнят озеленение, очистку почвы, а также сделают все необходимое для восстановления почвообразовательных процессов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: рекультивация мусорного полигона продолжается в Краснодаре. Работы по рекультивации полигона площадью около 15 га идут в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».