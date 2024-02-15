Рекультивация мусорного полигона продолжается в Краснодаре

Работы по рекультивации полигона площадью около 15 га идут в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

По словам вице-губернатора Андрея Прошунин, сейчас на полигоне подрядчик устраивает стойки ограждения. Во втором квартале приступят к биологическому этапу рекультивации. На участке нанесут подготовленную почву и посеют многолетние травы. В октябре 2024 года работы на полигоне завершат.

Кроме полигона в Краснодаре, в крае по нацпроекту рекультивируют полигоны ТКО в Славянске-на-Кубани и Горячем Ключе, а в рамках федеральной программы «Генеральная уборка» — в Кабардинке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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