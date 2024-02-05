Технический этап рекультивации мусорного полигона в Горячем Ключе почти завершен

Работы на полигоне твердых коммунальных отходов ведут в рамках нацпроекта «Экология».

Сейчас на полигоне в Горячем Ключе устраивают слои оснований из щебня. Рекультивацию территории планируют завершить к концу 2024 года.

«На сегодняшний день значительная часть работ технического этапа рекультивации выполнена. Завершили разработку, перемещение, уплотнение грунта и земляного основания, а также устройство дегазационных скважин», — рассказал заместитель губернатора Кубани Андрей Прошунин.

Сейчас на территорию мусорного полигона продолжают завозить песок и щебень, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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