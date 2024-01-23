В Белореченске начали реконструкцию мусорного полигона

Этот объект принимает для размещения отходы из Сочи, Горячего Ключа, а также Туапсинского, Апшеронского и Белореченского районов.

С 2017 года мусорный полигон под Белореченском эксплуатирует компания «Крайжилкомресурс». В связи с большим объемом принимаемых отходов предприятие приняло решение о реконструкции объекта.

«Работы разделили на несколько этапов. Планируем полностью их завершить к осени этого года», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

За счет реконструкции площадь полигона планируют расширить на 4 га. Также на объекте построят системы дегазации, обустроят площадки компостирования и увеличат мощность системы очистки фильтрата, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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