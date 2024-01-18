Завершение рекультивации полигона ТКО в Геленджике перенесли из-за непогоды

Завершить работы по рекультивации на мусорном полигоне площадью 14 га возле села Кабардинка под Геленджиком в 2023 году не смогли в связи с непогодой.

Итоговые работы перенесли на 2024 год. Всего на рекультивацию выделили более 700 млн рублей, рассказали в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями завершить работы по рекультивации полигона в Кабардинке в конце 2023 года не представилось возможным. Сейчас работы находятся на завершающей стадии. Осталось закончить отсыпку объекта плодородным слоем, посев газонных трав, а также высадку зеленых насаждений. При наступлении благоприятных погодных условий для производства земляных мероприятий работы на полигоне продолжатся», — цитирует сообщение ведомства «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мусорный полигон в Кабардинке начали эксплуатировать в 1973 году. С тех пор на полигоне скопилось 1,6 млн т мусора. Рекультивация полигона стартовала в начале 2023 года. Ее должны были завершить в четвертом квартале.