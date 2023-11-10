Рекультивацию мусорного полигона завершают в Геленджике

Работы по рекультивации идут на полигоне в селе Кабардинка в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, мусорный полигон в Кабардинке начали эксплуатировать в 1973 году. С тех пор на полигоне скопилось 1,6 млн т мусора.

«Уже выполнили работы по формированию и уплотнению откосов тела полигона, уложили газодренажный слой. Работы идут в две смены. Задействовали 50 человек и спецтехнику», — сообщил замглавы региона.

Сейчас на полигоне подрядчик формирует рекультивационный экран, укладывают геомембраны, третий слой геотекстиля и газодренажного слоя. На участках объекта, где уже завершили укладку слоев, высаживают растительность.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» также рекультивируют полигоны в Краснодаре, Горячем Ключе и Славянске-на-Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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