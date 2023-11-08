Мусорный полигон в станице Полтавской перестанет принимать отходы с 11 ноября

Такое решение приняли из-за многочисленных жалоб местных жителей на зловонный дым и недавно произошедшего возгорания.

Твердые коммунальные отходы перестанут привозить на свалку в станице Полтавской уже с 11 ноября. Это временная мера, принятая руководителем ООО «МП «ЖКХ» Красноармейского района.

«Решено дополнительно пересыпать слои грунта, чтобы избежать повторения инцидента. Также запланировали усовершенствовать обводной канал вокруг тела полигона», — написала в Telegram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она уточнила, что отходы из Крымского, Красноармейского и Славянского районов на время перенаправят на другие мусорные полигоны региона.

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