Кондратьев поручил за месяц решить вопрос с мусорным полигоном в Полтавской

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 октября провел совещание, на котором обсудили проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами.

Губернатор подчеркнул, что месяц назад прошла встреча с инициативной группой в станице Полтавской. Люди высказали опасения по поводу безопасности работы мусорного полигона. Глава региона напомнил, что тогда договорились на основании заключений экспертов, мнения общественников и в рамках законодательства принять решение о дальнейшей судьбе полигона — строить современный комплекс или искать альтернативные варианты.

«На сегодняшний день вопрос так и не решен. Я поддерживаю сторону жителей, если в течение месяца от инвестора и регоператора так и не поступит предложений, то дальше будем работать без вас», — сказал губернатор, обращаясь к представителю регионального оператора.

Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Андрею Прошунину взять под контроль проработку вариантов и до 10 ноября найти решение по дальнейшей эксплуатации полигона в Полтавской.

Также обсудили реконструкцию полигона ТКО в Белореченском районе. Проектно-сметная документация получила положительное заключение Росприроднадзора. К концу недели ожидается одобрение госэкспертизы. Затем приступят к реконструкции. Работы планируют завершить к июню следующего года.

Губернатор напомнил, что работа региональных операторов — это в первую очередь социальная ответственность, а не только высокодоходный бизнес.

«Вы должны активнее инвестировать в отрасль, приводить в порядок существующие и строить новые современные комплексы, которые будут отвечать всем экологическим требованиям, не вызывать нареканий со стороны жителей и экспертов», — сказал глава региона.

Губернатор поручил подготовить доклад о планах региональных операторов по модернизации отрасли, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 14 сентября во время поездки в Красноармейский район посетил мусорный полигон в станице Полтавской. Губернатор обсудил с местными жителями вопросы работы территории для сбора отходов и проинспектировал санитарно-защитную зону полигона.