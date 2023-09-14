Кондратьев: Роспотребнадзор проверит полигон в станице Полтавской

Во время поездки в Красноармейский район глава Кубани Вениамин Кондратьев посетил мусорный полигон в станице Полтавской.

Также губернатор обсудил с местными жителями вопросы работы территории для сбора отходов.

«Понимаю переживания людей — их волнует близость полигона к станице, его возможное расширение в сторону населенного пункта. Моя позиция остается прежней — принципиально важно, чтобы тело полигона не приближалось к станице Полтавской. Этого мы не допустим», — сказал Кондратьев.

Губернатор проинспектировал санитарно-защитную зону полигона. По его периметру проходит вал и кольцевой канал. В этом году на полигоне установили ограждения, чтобы улавливать мелкие фракции отходов. Кроме того, там модернизировали систему сбора фильтрата для обеззараживания, специалисты ведут контроль за радиологическим составом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Жители высказали много опасений, что могут быть загрязнены воздух, вода и почва. Это необходимо проверить, провести государственную экспертизу. Здесь полагаться на мнение частных организаций — опасно, должна быть дана объективная оценка. Обращусь к краевому Роспотребнадзору с просьбой проверить здесь качество воздуха, воды и грунта. И на основе заключения будем принимать решение о дальнейшем функционировании полигона», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нарушениями на полигоне в станице Полтавской займется отдел по расследованию особо важных дел.