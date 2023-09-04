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Нарушениями на полигоне в станице Полтавской займется отдел по расследованию особо важных дел

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Ссылка https://kuban24.tv/item/narusheniyami-na-poligone-v-stanitse-poltavskoj-zajmetsya-otdel-po-rassledovaniyu-osobo-vazhnyh-del
Нарушениями на полигоне в станице Полтавской займется отдел по расследованию особо важных дел
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инициативная группа, в числе которой жители станицы Полтавской Красноармейского района, разместила в интернете обращение, где сообщалось о несанкционированной свалке в станице.

Территориальный следственный отдел возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов поручил передать уголовное дело в производство отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

В частности, следователи выяснят обстоятельства выделения земельного участка под свалку.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина были представлены доклады о результатах расследования уголовного дела. Ход расследования находится под контролем в краевом следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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