Свалка вызывает рак? Прокуратура начала проверку после просьбы бойцов СВО о закрытии полигона в Полтавской

Видеообращение, распространившееся в социальных сетях, записали бойцы, которые добровольно ушли служить на СВО из Краснодарского края.

По их словам, из-за загрязнения почвы заболевшие раком уже есть практически в каждой семье в Красноармейском районе. И винят они мусорный полигон в станице Полтавской.

«Пока мы находимся в зоне СВО и проливаем нашу кровь, на нашей малой родине отравляют и умертвляют наших жен, детей, стариков. Мусорная свалка находится в сердце рисовой плантации. Весь яд идет из этой свалки в водоканалы и реку, которые идут через станицу. Практически в каждой семье уже есть заболевшие раком. Если вы не будете решать эту проблему, то нам придется вернуться и встать в ряды тех, кто хочет закрыть эту свалку, кто мечтает о здоровом будущем своих детей», — обратились военнослужащие.

По факту публикации, а также информации о росте количества онкологических заболеваний, формирования статистической отчетности о причинах смерти больных прокуратура Красноармейского района организовала проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении содержания мусорного полигона потребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае глава СК РФ уже требовал доклад по уголовному делу о свалке в станице Полтавской на Кубани.