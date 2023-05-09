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Глава СК РФ потребовал доклад по уголовному делу о свалке в станице Полтавской на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-sk-rf-potreboval-doklad-po-ugolovnomu-delu-o-svalke-v-stanitse-poltavskoj-na-kubani
Глава СК РФ потребовал доклад по уголовному делу о свалке в станице Полтавской на Кубани
Фото pexels.com

Уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в станице Полтавской было возбуждено в СУ СК России по Краснодарскому краю после обращений местных жителей.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе и результатах уголовного дела. А после завершения расследования — предоставить доклад о результатах.

Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

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