Глава СК РФ потребовал доклад по уголовному делу о свалке в станице Полтавской на Кубани
Происшествия
09.05.2023 20:31
Уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в станице Полтавской было возбуждено в СУ СК России по Краснодарскому краю после обращений местных жителей.
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе и результатах уголовного дела. А после завершения расследования — предоставить доклад о результатах.
Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.
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