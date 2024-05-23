Техническая стадия рекультивации полигона в Горячем Ключе подошла к завершению

Работы на полигоне твердых коммунальных отходов в Горячем Ключе выполнены более чем на 80%. Их проводят в рамках программы «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

По словам замглавы Кубани Андрея Прошунина, сейчас на объекте завершают работы технического этапа. Рекультивация полигона площадью почти 5,4 га проходит согласно с графику.

На территории уже приступили к биологическому этапу работ. Специалисты ведут устройство рекультивационного слоя из плодородного грунта. На это уйдет два месяца.

В регионе также рекультивируют полигоны в Краснодаре, Славянске-на-Кубани и селе Кабардинка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мусорный полигон в Горячем Ключе рекультивируют до конца 2024 года.