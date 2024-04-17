Мусорный полигон в Горячем Ключе рекультивируют до конца года

На данный момент работы на полигоне твердых коммунальных отходов в Горячем Ключе выполнены на 70%. Их проводят согласно программе «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Специалисты завершили разработку, перемещение и уплотнение грунта, земляного основания, пробурили дегазационные скважины и уложили первый слой геотекстиля. К работам привлекли бригаду из 13 человек и 7 единиц спецтехники.

«Сейчас на объекте выполнили почти 70% запланированных работ. Подрядчик укладывает защитный противофильтрационный слой, а также дренажный слой песка», — сообщил замглавы Кубани Андрей Прошунин.

По словам вице-губернатора, рекультивацию мусорного полигона рассчитывают завершить до конца этого года.

Полигон в Горячем Ключе действовал до 2019 года. Здесь на территории площадью 5,4 га накопили более 454 тыс. куб. м отходов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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