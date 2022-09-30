Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут

Фото Михаила Метцеля/ТАСС

Выступление президента России Владимира Путина, посвященное присоединению Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, началось в 15:17 и завершилось в 15:55.

Речь главы российского государства стала первой частью торжественной церемонии в Кремле.

«Это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию», — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда гражданами России, а Киев должен с уважением отнестись к выбору людей в Донбассе и на освобожденных территориях. По словам Путина, Москва будет поступать так, чтобы жители Донбасса и других освобожденных территорий почувствовали поддержку всей страны. Россия будет работать над повышением безопасности на освобожденных территориях.

«Мы всегда будем помнить героев «русской весны», тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Донбасса, мученики «Одесской Хатыни», жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. Герои великой России», — добавил президент России.

Владимир Путин попросил присутствующих почтить память погибших минутой молчания. Сразу после речи главы государства началось подписание договоров о вступлении четырех регионов в состав России.

Читайте также: Путин призвал Украину прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.