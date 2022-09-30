Путин призвал Украину прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров

Фото Григория Сысоева/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин 30 сентября во время выступления на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», — сказал президент России.

В ходе выступления Путин также отметил, что Россия не стремится к восстановлению Советского Союза.

«Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся», — подчеркнул Владимир Путин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», договор о принятии в РФ новых территорий подпишут 30 сентября. Церемония подписания проходит в Кремле. На встречу с президентом РФ прибыли главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.