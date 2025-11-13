Разыскиваемого сочинского бизнесмена Рубена Татуляна задержали в Армении

Криминальный авторитет Рубен Татулян, известный как Робсон, находился в федеральном розыске с ноября 2023 года.

Как сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян, бизнесмена задержали сотрудники криминальной полиции. О его обнаружении сообщили в прокуратуру и инициатору розыска.

В рамках какого дела задержали Татуляна, в МВД Армении не уточнили. Робсона разыскивали за мошенничество, организацию преступного сообщества, занимавшегося вымогательствами, заказными убийствами и хищениями, а также за убийство. Суд заочно заключил его под стражу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2023 года бизнесмена объявили в розыск по уголовному делу. Предположительно, тогда Рубен Татулян покинул территорию России.

Позже в Сочи лишили депутатских полномочий сестру бизнесмена Татуляна Анжелу Селюкову. Правоохранители установили, что депутат предоставила ложные сведения об имуществе и доходах — она утаила, что получила 9 млн долларов в 2020-2021 годах за продажу акций пансионата «Волна Резорт энд СПА». Кроме того, Селюкова не указала информацию о занижении дохода от продажи автомобиля Bentley на 5,5 млн рублей.

В ноябре 2024 года стало известно, что в отношении Рубена Татуляна возбудили уголовное дело об организации ОПГ. По данным следствия, в 1998 году Татуля создал преступное сообщество — его целью были хищения, вымогательства и физическое устранение лиц.

К управлению группировкой Робсон привлек Андроника Мумуджяна, а также несколько человек. За сообществом зафиксировали несколько громких преступлений, среди которых заказное убийство.

