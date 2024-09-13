В Сочи депутатских полномочий лишили сестру бизнесмена Татуляна

Анжелу Селюкову, сестру сочинского бизнесмена Рубена Татуляна, лишили депутатских полномочий за предоставление недостоверных сведений об имуществе и доходах.

Голосование прошло на очередной сессии городского собрания. За прекращение полномочий Селюковой из-за утраты доверия проголосовали 35 депутатов, еще двое воздержались.

Кроме того, правоохранители установили, что депутат предоставила ложные сведения об имуществе и доходах — она утаила, что получила 9 млн долларов в 2020-2021 годах. Средства поступили с продажи акций пансионата «Волна Резорт энд СПА». Кроме того, Селюкова не указала информацию о занижении дохода от продажи автомобиля Bentley на 5,5 млн рублей.

В сентябре 2023 года у брата депутата, Рубена Татуляна, прошли обыски по делу о хищениях в сфере землепользования на несколько миллиардов, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2023 года Рубена Татуляна объявили в федеральный розыск за мошенничество при строительстве жилых комплексов и торговых центров в Сочи, а также многомиллиардных хищениях.