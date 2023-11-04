Бизнесмена из Сочи Рубена Татуляна объявили в федеральный розыск

Информация об этом появилась накануне в базе розыска МВД России.

«Рубен Альбертович Татулян разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится на сайте полиции.

По какой именно статье правоохранители разыскивают 54-летнего сочинского бизнесмена неизвестно. Ранее в СМИ появилась информация, что Татуляна подозревают в мошенничестве при строительстве жилых комплексов и торговых центров в Сочи, а также многомиллиардных хищениях.

Предположительно, сейчас Рубен Татулян находится за пределами России, сообщает ТАСС.

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